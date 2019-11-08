Усього кілька днів залишилось до презентації чеського бестселера, але побачити новинку зовні й зсередини можна вже зараз.

Skoda Octavia четвертого покоління представлять вже у понеділок, 11 листопада.

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Не хочете чекати? Чеський портал Autorevue дозволяє зазирнути в майбутнє і побачити нову “Октавію” раніше призначеного часу. Судячи з того, що ми бачимо, серійна версія моделі майже не відрізнятиметься від того, що Skoda показала на офіційних ескізах.

Всередині, як і було обіцяно, з'явиться багаторівнева мультимедійна система з кількома екранами, а лінії передньої панелі будуть повторювати форми решітки радіатора. У Octavia на “автоматі” з’явиться компактний джойстик для вибору режимів трансмісії, як у Volkswagen Golf 8 покоління. А з керма прибрали “зайву” спицю знизу.

Фото: шпигунські знімки Skoda Octavia mk4 / Autorevue

У списку опцій для новинки очікується поява трьохзонного клімат-контролю, вентиляції та масажу передніх сидінь і проекційного дисплея.



За попередніми данними, у продажу на європейському ринку новинка з’явиться в першому кварталі 2020 року, причому спочатку в кузові універсал. Слідом вийде ліфтбек, після чого лінійку поступово розширюватимуть кузовними модифікаціями, включаючи позашляховий універсал Octavia Scout та спортивну модифікацію Octavia RS.

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