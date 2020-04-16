Американский журналист предложил автопроизводителям интересную концепцию, которая превращает любой пикап в самосвал, крытый универсал или чрезвычайно вместительный грузовик.
Свою идею старший редактор Jalopnik назвал FlipBack, что довольно метко передает ее суть – "вращающегося корма". И хотя концепция представлена не без самоиронии, она кажется вполне серьезной.
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Коротенькая анимация, говорит Джейсон Торчински, довольно метко передает всю суть концепции FlipBack:
Далее в эскизах Джейсон развивает свою идею. Например, почему бы не положить груз еще на один уровень выше, чтобы превратить пикап в двухэтажный (“двухпалубный”) грузовик.
Фото: концепция FlipBack Джейсона Торчински / Jalopnik
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