Американский журналист предложил автопроизводителям интересную концепцию, которая превращает любой пикап в самосвал, крытый универсал или чрезвычайно вместительный грузовик.

Свою идею старший редактор Jalopnik назвал FlipBack, что довольно метко передает ее суть – "вращающегося корма". И хотя концепция представлена не без самоиронии, она кажется вполне серьезной.

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Коротенькая анимация, говорит Джейсон Торчински, довольно метко передает всю суть концепции FlipBack:

Внутренняя поверхность кузова пикапа, закрепленная на двух подвижных штоках, поднимается и вращается на 180 градусов, превращая пикап в “хард-топ”. Это можно делать как вручную, так и с помощью автоматического механизма. “Флипбэк” может заинтересовать не только автопроизводителей, поскольку также представляет собой неплохой аксессуар для тюнинга, который можно выпускать и продавать отдельно.

Далее в эскизах Джейсон развивает свою идею. Например, почему бы не положить груз еще на один уровень выше, чтобы превратить пикап в двухэтажный (“двухпалубный”) грузовик.

Фото: концепция FlipBack Джейсона Торчински / Jalopnik

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