Американський журналіст запропонував автовиробникам цікаву концепцію, яка перетворює будь-який пікап на самоскид, критий універсал або надзвичайно містку вантажівку.

Свою ідею старший редактор Jalopnik назвав FlipBack, що досить влучно передає її суть – “корма, що обертається”. І хоча концепція представлена не без самоіронії, вона здається цілком серйозною.

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Коротенька анімація, говорить Джейсон Торчінскі, досить влучно передає усю суть концепції FlipBack:



Внутрішня поверхня кузова пікапа, закріплена на двох рухомих штоках, піднімається ​​​​​​та обертається на 180 градусів, перетворюючи пікап на “хард-топ”. Це можна робити, як за вручну, так і за допомогою автоматичного механізму. “Фліпбек” може зацікавити не тільки автовиробників, оскільки також представляє собою непоганий аксесуар для тюнінгу, який можна випускати та продавати окремо.

Далі в ескізах Джейсон розвиває свою ідею. Наприклад, чому б не покласти вантаж ще на один рівень вище, аби перетворити пікап на двоповерхову (“двопалубну”) вантажівку.

Фото: концепція FlipBack Джейсона Торчінські / Jalopnik

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