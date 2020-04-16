Американський журналіст запропонував автовиробникам цікаву концепцію, яка перетворює будь-який пікап на самоскид, критий універсал або надзвичайно містку вантажівку.
Свою ідею старший редактор Jalopnik назвав FlipBack, що досить влучно передає її суть – “корма, що обертається”. І хоча концепція представлена не без самоіронії, вона здається цілком серйозною.
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Коротенька анімація, говорить Джейсон Торчінскі, досить влучно передає усю суть концепції FlipBack:
Далі в ескізах Джейсон розвиває свою ідею. Наприклад, чому б не покласти вантаж ще на один рівень вище, аби перетворити пікап на двоповерхову (“двопалубну”) вантажівку.
Фото: концепція FlipBack Джейсона Торчінські / Jalopnik
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