Прибывшие на место происшествия копы, были озадачены.

Даже зная, что это лишь бутафория, смотреть на девушку жутко, настолько удачным вышел ее образ для Хэллоуинского представления.

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"Если кому-то интересно, как я провела выходные, то я попала в аварию в костюме Керри, и все, кто меня увидел, решили, что я умираю", – написала студентка Сидни Вулф на своей странице, где позднее пост нашли журналисты Washington Post.

If anyone wants to know how my weekend went I totaled my car while dressed up as Carrie and everyone who was a first responder thought I was dead HAHAHAHA IM SO SORRY pic.twitter.com/22vatX7nGB — Sidney (@SidwWolfe) 28 октября 2019 г.

Сидни Вулф ехала домой из студенческого театра, где была на репетиции мюзикла по роману Стивена Кинга "Кэрри". Исполнительница главной роли после подготовительных выступлений решила поехать домой не переодеваясь и не снимая макияжа. К несчастью, на дороге ей встретился олень, который выскочил на дорогу прямо на бампер машины. Девушка почти не пострадала, отделавшись несколькими синяками. Однако ее внешний вид убедительно свидетельствовал о другом и мог напугать кого угодно. Даже бывалых полицейских.

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