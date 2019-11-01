Прибулі на місце події копи, були спантеличені.

Навіть знаючи, що це лише бутафорія, дивитись на дівчину моторошно, настільки вдалим вийшов її образ для Геолвінської вистави.

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“Якщо комусь цікаво, як я провела вихідні, то я потрапила в аварію в костюмі Керрі, і всі, хто мене побачив, вирішили, що я вмираю”, – написала студентка Сідні Вулф на своїй сторінці, де пізнішен запис знайшли журналісти Washington Post.

If anyone wants to know how my weekend went I totaled my car while dressed up as Carrie and everyone who was a first responder thought I was dead HAHAHAHA IM SO SORRY pic.twitter.com/22vatX7nGB — Sidney (@SidwWolfe) 28 октября 2019 г.

Сідні Вулф їхала додому зі студентського театру, де була на репетиції мюзіклу за романом Стівена Кінга “Керрі”. Виконавиця головної ролі, після підготовчих виступів, вирішила поїхати додому, не перевдягаючись та не знімаючи макіяжу. На біду, їй трапився олень, який вискочив на дорогу прямо перед бампером машини. Дівчина майже не постраждала в результаті аварії, відбувшись кількома синцями. Однак її зовнішній вигляд переконливо свідчив про інше і міг налякати кого завгодно. Навіть бувалих поліцейських.

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