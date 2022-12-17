Правила дорожного движения в Польше схожи с украинскими. Однако за некоторые нарушения в Украине не штрафуют, а вот в Польше придется заплатить большую сумму.

Согласно новым тарифам Кодекса мелких правонарушений (Kodeks wykroczeń) (ст. 96, 97) и Закона о дорожном движении (ст. 60, 66, 67) водителей в зимний период могут наказать за следующие нарушения:

включен двигатель для прогрева салона при очистке машины от снега – 300 злотых;

снег на автомобиле во время движения – до 3000 злотых. В частности, за заснеженные фары и другие фонари водитель заплатит от 20 до 500 злотых, если машина будет иметь грязное от снега лобовое стекло во время движения – 500 злотых;

если на автомобиле заснежены или загрязнены регистрационные номерные знаки, то вас смогут оштрафовать на 100 злотых. Если водитель намеренно скрывает номерные знаки, то штраф увеличится в пять раз;

если после остановки водитель выйдет из автомобиля, не выключив двигатель, ему придется заплатить 50 злотых. Если отойдет от авто – 100 злотых;

водителям, которые прикрепляют сани к автомобилю, чтобы развлечь детей или в других целях, такая поездка обойдется в 500 злотых. Если это приведет к травмам или смерти, то водитель может попасть в тюрьму;

за дрифт по дорогам общего пользования и на парковках штраф увеличился до 5000 злотых;

за использование цепей противоскольжения на шинах на дороге, не засыпанной снегом, оштрафуют на 100 злотых;

езда на шипованных шинах теперь обойдется в 100 злотых.

Напомним, какие авто везут из Польши и за сколько.