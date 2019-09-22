Как родственник, который вернулся после долгой разлуки другим человеком, немецкий автопроизводитель предстал перед столичной публикой в совершенно новом виде.

OPEL за последние два-три года полностью обновил свой модельный ряд и пригласил киевлян ближе познакомиться с автомобилями марки на специальном мероприятии OPEL Willkommen Tour.

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Принимали гостей на площадке перед стадионом "Олимпийский" в субботу, 21 сентября. "Опель" радушно приглашал всех желающих и с самого утра и до вечера развлекал гостей тест-драйвами, музыкой, квестами, забавами для детей и взрослых и вкусными блюдами. Самые активные гости не только развлеклись, но и выиграли подарки от бренда и партнеров за участие в конкурсах.

В тестовом парке Willkommen Tour был представлен полный модельный ряд OPEL в Украине: седаны Astra и Insignia Grand Sport, а также пара кроссоверов – Crossland X и Grandland X. Подробную информацию об автомобилях OPEL можно найти на официальном сайте марки.

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