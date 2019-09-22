Наче родич, що повернувся після довгої розлуки іншою людиною, німецький бренд постав перед столичною публікою в абсолютно новому вигляді.

OPEL за останні два-три роки повністю оновив свій модельний ряд і запросив киян ближче познайомитись з автомобілями марки на спеціальному заході OPEL Willkommen Tour.

Читайте також: Глава "Укравтодору" піде у відставку

Гостини проходили на майданчику перед стадіоном “Олімпійський” у суботу, 21 вересня. “Опель” радо запрошував усіх бажаючих і від самого ранку й до вечора розважав гостей тест-драйвами, музикою, квестами, забавами для дітей і дорослих та смачними наїдками. Найактивніші гості не лише розважились, а й виграли подарунки від бренду та партнерів за участь у конкурсах.



У тестовому парку Willkommen Tour був представлений повний модельний ряд OPEL в Україні: седани Astra та Insignia Grand Sport, а також пара кросоверів – Crossland X та Grandland X. Детальну інформацію про автомобілі OPEL можна знайти на офіційному сайті марки.

Також цікаво: Ретрофутуризм від Mercedes зачаровує естетикою форм