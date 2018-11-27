28 листопада до 27 грудня рух автомобілів з Русанівської набережної на Дніпровську набережну буде частково обмежено.

Це пов’язано з ремонтними роботами на мосту Патона, повідомили у “Київавтодорі”. Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

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Нагадаємо, що будівництво нового Шулявського шляхопроводу триватиме півтора роки. На час реконструкції розв’язки на проспекті Перемоги облаштують світлофори.