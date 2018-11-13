Введення механізму фото і відео фіксації виходить на фінішну пряму. Питання сертифікації засобів фіксації порушень Правил дорожнього руху вже вирішено.

Державне підприємство "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") затвердив нормативний документ, що регламентує стандартизацію спецзасобів для контролю за дотриманням ПДР.

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Прийнятий ДСТУ 8809: 2018 регламентує повірку та сертифікацію приладів контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото - та відеофіксації. Вимірювачів швидкості руху транспортних засобів дистанційних, вимірювачів просторово-часових параметрів місця розташування транспортних засобів дистанційних. Метрологічні та технічні вимоги до них.

Указ, що регламентує набуття чинності нового стандарту сертифікації, набирає чинності з 17 Грудня 2018 року.