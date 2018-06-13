Ще в минулому році у нас можна було купити новий автомобіль, маючи в своєму розпорядженні 150 тис. грн. Сьогодні стати власником нового авто можна тільки за 190 тис. + 27%. Така автомобільна інфляція в цифрах.

Стартова ціна на нові бюджетники стала вища на 27%. У зв'язку з цим, ми встановили верхню планку цін на рівні не $ 10 тис., як минулого року, а в 10 тис. євро. Адже ми прагнемо в Європу.

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Крім девальвації гривні, на підвищення середньої ціни бюджетних авто вплинуло і те, що деякі недорогі моделі назавжди покинули наш ринок. Наприклад, Daewoo Matiz ... Сьогодні у нас немає ні “Матіза”, ні самої марки Daewoo.

У 2016-му на зміну “Деу” прийшов Ravon. Спадкоємець “Матіза” Ravon R2 відразу йде з АКПП. Але вже не він сьогодні найдоступніший новий автомобіль в Україні. І, до речі, в минулому році R2 коштував дешевше – 189 тис. грн., А зараз – 198 450.

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А найдоступнішим авто 2018 року став запорізький ZAZ Sens – 190 400 грн. Правда 2017 р.в. минулого року він був другим за доступністю. Зате, в порівнянні з минулим роком, Sens подорожчав менше, ніж на 8 тис. грн. Цього року завод ще не випустив жодного автомобіля. І є всі підстави говорити, що і не випустить.

ZAZ Sens - 190 400 грн.

Російська Lada Granta, яку санкції чомусь не торкнулися, з минулого року подорожчала майже на 45 тис. грн. і сьогодні за неї просять - 227 157 грн.

Lada Granta – 227 157 грн

У минулому році в списку доступних була і ЗАЗ Forza, а слідом йшов Daewoo Gentra, але в нинішньому, місце цих авто зайняла інша узбецька модель – Ravon R4 за 259 035 грн.

Ravon R4 – 259 035 грн

А за нею, що подорожчав всього на 1 тис. грн. в порівнянні з минулим роком Great Wall C30 – 270 000 грн. Цікаво, що сьогодні китайський бренд лише шостий у списку доступних. А не в перших рядах, як це було ще не так давно.

Great Wall C30 - 270 000 грн

Ravon Gentra, який в порівнянні з минулим роком подорожчав на 17 тис. грн., йде слідом за С30. Gentra коштує 287 400 грн.

Ravon Gentra – 287 400 грн

У 2018-му в рейтинг доступних автомобілів повернувся Geely Emgrand 7 – 299 900 грн. Це - великий китайський седан, який вже не перший рік є найдоступнішим в своєму класі. І сьогодні – він єдиний з широкої модельної лінійки Geely, яка колись продавалася в Україні.

Geely Emgrand 7 - 299 900 грн

Новачок в компанії найдоступніших – кросовер Chery Tiggo 2 – 305 253 грн. Не дивлячись на порівняно невелику ціну і китайський паспорт, Tiggo 2 вже може порадувати непоганим рівнем якості.

Chery Tiggo 2 – 305 253 грн

Ще два новачки нинішнього року, які очікувано потрапили в найдоступніші нові автомобілі в Україні – це Peugeot 301 і Citroen C-Elysee. Два дуже схожих автомобіля, але у Citroen на старті трохи могутніший мотор. А початкова ціна однакова – 309 000 грн.

Peugeot 301 / Citroen C-Elysee – 309 000 грн

Минулого року, серед найдоступніших був китайський кросовер GW Haval M2. У нинішньому його змінив М4, який приблизно на 20 тис. грн. дорожче – 310 750 грн. Але це не завадило китайській моделі потрапити в команду найдоступніших автомобілів в Україні.

GW Haval M4 – 310 750 грн

Повернувся в команду доступних і симпатичний маневрений малюк Citroen C1 – 312 000 грн.

Citroen C1 - 312 000 грн

Lada 4x4 в порівнянні з минулим роком стала дорожче майже на 35 тис. грн., Але також не випала з переліку найдоступніших – 323 900 грн. І це – єдиний повнопривідний автомобіль в бюджетній ціновій категорії.

Lada 4x4 – 323 900 грн

Закінчує перелік найдоступніших авто в Україні – хетчбек Renault Sandero – 324 468 грн. Хоча, зовсім недалеко від нього за ціною і Hyundai i10, і Peugeot 108, і KIA Picanto, і Renault Logan.

Renault Sandero – 324 468 грн

Як бачимо, вибір поки дійсно є. Хоча немає жодного доступного автомобіля з дизельним мотором, всього один з АКПП і один з повним приводом.

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І зовсім не радує динаміка зростання цін за рік. Якщо справа так піде і далі, то в наступному році стати власником нової машини зможуть лише ті, у кого буде на авто 240-250 тис. гривень.