На Одещині СБУ блокувала відпрацьовану схему, через яку розмитнювалося до 8 тис. автомобілів щомісяця.

Служба безпеки України блокувала корупційну схему на Одеській митниці. За "пришвидшене" та безперешкодне розмитнення авто із Південної Кореї та США державні службовці вимагали хабарі. Попередні оцінки свідчать, що митники "заробляли" на цьому понад $200 тис. на місяць.

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За даними досудового розслідування, організатором схеми був виконуючий обов’язки начальника одного з митних постів Одеської митниці. Він систематично вимагав та отримував гроші від юридичних і фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення імпортних авто.

За винагороду державний службовець забезпечував митне оформлення автомобіля протягом 4 годин. Якщо клієнти відмовлялися платити, то оформлення затягували до 2 тижнів, а також завищували його оціночну вартість.

Ціна за безперешкодне митне оформлення одного транспортного засобу становила близько $50, залежно від марки автомобіля. За попередніми оцінками, щомісяця через схему проходило понад 8 тис. транспортних засобів. При цьому хабарі платили до 80% клієнтів цього митного посту.

Правоохоронці затримали митника "на гарячому" під час отримання чергової неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення кількох транспортних засобів. Раніше співробітники СБУ задокументували одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі $700 від цього ж суб’єкта.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігуранту справи. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників корупційної схеми.