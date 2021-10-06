В Одесской области СБУ блокировала отработанную схему, по которой растамаживалось до 8 тыс. автомобилей в месяц.

Служба безопасности Украины блокировала коррупционную схему на Одесской таможне. За "ускоренное" и беспрепятственное растаможивание автомобилей из Южной Кореи и США государственные служащие требовали взятки. Предварительные оценки показывают, что таможенники "зарабатывали" на этом более $ 200 тыс. в месяц.

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По данным предварительного расследования, организатором схемы был исполняющий обязанности начальника одного из таможенных постов Одесской таможни. Он систематически требовал и получал деньги от юридических и физических лиц за беспрепятственное таможенное оформление импортных автомобилей.

За вознаграждение государственный служащий обеспечивал таможенное оформление автомобиля в течение 4 часов. Если клиенты отказывались платить, то оформление затягивали до 2 недель, а также завышали его оценочную стоимость.

Цена за беспрепятственное таможенное оформление одного транспортного средства составляла около $ 50, в зависимости от марки автомобиля. По предварительным оценкам, ежемесячно через схему проходило более 8 тыс. транспортных средств. При этом взятки платили 80% клиентов этого таможенного поста.

Правоохранители задержали таможенника "на горячем" во время получения очередной неправомерной выгоды за беспрепятственное оформление нескольких транспортных средств. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение первой части неправомерной выгоды в размере $ 700 от этого же субъекта.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об уведомлении о подозрении фигуранту дела. Продолжаются следственные действия для установления всех участников коррупционной схемы.