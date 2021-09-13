Служба безпеки України (СБУ) оголосила тендера на закупку 65 повнопривідних позашляховиків Toyota RAV4 (по 1 млн гривень кожен) за 66,8 млн гривень.

У цьому повідомленні є дані публічної системи закупівлі ProZorro, що передає Українські Новини. Тендер оголосили 10 вересня. СБУ хочете купити 65 авто Toyota RAV4 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT Active або еквівалент.

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Машини повинні бути забезпечені проблисковими маячками кольору синього кольору та іншими додатковими пристроями.