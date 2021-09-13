Служба безопасности Украины (СБУ) объявила тендер на закупку 65 полноприводных внедорожников Toyota RAV4 (по 1 млн гривен каждый) за 66,8 млн гривен.

В этом сообщении есть данные публичной системы закупки ProZorro, что передают “Украинская Новости”. Тендер объявили 10 сентября. СБУ хочет купить 65 автомобиля Toyota RAV4 2.5 Hybrid, AWD-i, e-CVT Active или эквивалент.

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Машины должны быть обеспечены проблесковыми маячками цвета синего цвета и другими дополнительными устройствами.