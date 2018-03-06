Подейкують, що 4-літровий атмосферний двигун новинки - останній з безнаддувних, що будуть в Porsche. Далі буде усе більше гібридів та електрокарів, навіть самостійні турбовані мотори відходять у минуле, тож ціна GT3 RS з часом лише зростатиме.

Porsche 911 GT3 RS – це найлютіша версія “дев’ятсот одинадцятого”. По суті, це гоночний болід, що може пересуватись дорогами загального користування.

Модель оснащується атмосферним 4-літровим двигуном потужністю у 520 кінських сил, котрий поєднується з 7-ступінчатою трансмісією PDK. До першої сотні GT3 RS вистрілює за 3,2 секунди, максимальна ж швидкість складає 312 км/год. Ці цифри говорять про те, що новий 911 GT3 RS – найшвидший та найпотужніший з поміж усіх будь-коли випущених 911.

Ходять чутки, що цей двигун є останнім “атмосферником” Porsche, що цілком можливо з огляду на появу окремої електричної лінійки моделей Mission E. Якщо це так, Porsche 911 GT3 RS стане жаданим об’єктом для колекціонерів і його вартість буде зростати з часом. На сьогоднішній день виробник оцінює модель у 195 150 євро на європейському ринку.

Нижче представлено відео офіційної презентації моделі на подіуму Женевського автосалону.

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