Перший масовий електромобіль автовиробника Seat був представлений ще в 2019 році під ім'ям Seat el-Born, через рік його перейменували в Cupra el-Born, ну а перед запуском серійного виробництва вирішили скоротити назву до Cupra Born.

Фінальні характеристики Cupra Born поки так і не озвучені, але якщо врахувати параметри концепту і останні заяви керівництва Seat, то серійний електромобіль отримає батарею на 82 кВт-год, запас ходу до 500 км по вимірювального циклу WLTP і розгін від 0 до 50 км / год за 2,9 секунди. Батарея буде підтримувати швидкісну зарядку, яка забезпечить до 260 км запасу ходу за 30 хвилин заряду.

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Творці Cupra Born також обіцяють більш преміальну обробку інтер'єру і більш стильний дизайн, ніж у "масового" VW ID.3, а також ексклюзивну для платформи VW MEB систему DCC Sport (The Dynamic Chassis Control Sport), яка зможе автоматично підлаштовуватися під манеру водіння і дорожні умови, забезпечуючи "драйверський" характер електромобіля.

Ціна Cupra Born не озвучується, але вона напевно буде трохи вище, ніж у спорідненого VW ID.3. В якості однієї з опцій покупки буде щомісячна підписка. Під час заходу представники бренду також відзначили, що посилено працюють над створенням серійної версії концепту електрокроссовера Cupra Tavascan (очікується, що вона вийде на ринок не раніше 2024 року).