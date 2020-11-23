Іспанський кросовер SEAT Tarraco створений в Барселоні, а виробляється в Німеччині. Як іспанський стиль поєднали з передовими німецькими технологіями?

Якщо залишити поза увагою технічні аспекти, на перший план виходить довершений образ іспанського кросовера SEAT Tarraco, сповнений характерних особливостей.

Силует Tarraco

Дизайнери SEAT створили кросовер відповідно до власного фірмового стилю бренду, основоположною фігурою якого є трикутник.



Дизайнери викладались на повну, адже Tarraco призначений бути новим флагманом марки, та ще й першим великим кросовером.

Зараз у дилерській мережі SEAT в Україні діють привабливі цінові пропозиції на повноприводний кросовер Tarraco із вигодою орієнтовно від 97 000 гривень.

Світловий підпис

Це підводить нас до оптики, у якій фірмові лінії виражені найчіткіше. Світлодіодні стрічки у Full-LED фарах створюють світловий підпис, котрий від флагманського кросовера перейшов і до знакової моделі марки – SEAT Leon.



Сполучені між собою задні ліхтарі також стали стилістичною особливістю новинки, а згодом були використані у новому SEAT Leon. Червона стрічка на кормі дублює світловий підпис передніх фар.

Ще одна цікава особливість в освітленні кросовера – світловий автограф Tarraco у вигляді проекції з назвою моделі та її силуетом, включений вже у базове оснащення позашляховика.

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Атмосфера всередині

Внутрішній простір кросовера – чистий і лаконічний. Цифрові екрани у ньому гармонійно поєднані з аналоговими органами управління, габарити кросовера дозволяють мати достатньо простору на всіх трьох рядах сидінь у семимісній версії, матеріали оздоблення підібрані вдало і для комфортного сприйняття, і для практичності повсякденного користування.

Мультимедійна система Tarraco відкриває доступ до улюблених цифрових сервісів та музики, а коли звуки зайві – в салоні може панувати майже повна тиша, завдяки чудовій шумоізоляції та тихому мотору.



Настрій створює і панорамний прозорий дах майже на всю довжину стелі (доступний опційно).

Персоналізація

Інтер’єр SEAT Tarraco може бути оздоблений тканиною або шкірою, але в обох випадках залишається стильним та приємним на дотик.



Для кузову пропонується вибір з восьми кольорів. Найбільшим попитом у власників SEAT Tarraco користуються білий металік Oryx White та темно-зелений металік Dark Camouflage.

Вибір колісних дисків включає кілька моделей від 17 до 20 дюймів.



У списку аксесуарів можна знайти деталі для індивідуалізації свого кросовера – килимки в салон та органайзери в багажник, декор для кузову.

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Стильну річ легко зробити привабливішою. Додайте до гарного вбрання новий аксесуар і матимете чудовий свіжий образ. Додайте стильному кросоверу SEAT Tarraco комплект гарних нових коліс і матимете... стильний кросовер на гарних нових колесах. Тому що Tarraco вже має все, що необхідно, аби бути “на стилі”.

Зараз у дилерській мережі SEAT в Україні діють привабливі цінові пропозиції на повноприводний кросовер Tarraco із вигодою орієнтовно від 97 000 гривень.