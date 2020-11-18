Новий кросовер SEAT Ateca вже представлено в офіційній дилерській мережі SEAT в Україні. Цей компактний SUV отримав більш виразні елементи інтер’єру й екстер’єру, покращений рівень надійності, безпеки та комфорту, а також видатну динаміку й економічність.

Вперше з’явившись на ринку, SEAT Ateca відкрив новий вимір компактних міських кросоверів — просторий, практичний та універсальний SUV із неповторним стилем. Дизайн цього автомобіля став втіленням його динамічного характеру.

Що нового у SEAT Ateca

Збільшена решітка радіатора та 100% full-LED оптика спереду та ззаду. Оновлений дизайн задньої частини із сріблястими акцентами та приховані вихлопні патрубки з чорним обрамленням надають привабливий, преміальний вигляд. Динамічні індикатори поворотів виглядають сучасно та прогресивно, зберігаючи впізнаваний дизайн Ateca.

Інтер’єр нового кросовера також було оновлено, а ергономіку салону вдосконалено. Цифрова панель приладів із 10,25-дюймовим екраном від SEAT тепер розділена на три зони. Таким чином, можна бачити та контролювати все важливе зі свого місця.

Дізнатись більше про новий SEAT Ateca

Незалежно від обраної комплектації водій та пасажири будуть почуватися комфортно під час подорожей на будь-які відстані.

Під капотом – економічний та динамічний бензиновий двигун 1,5 TSI потужністю 110 кВт з автоматичною коробкою передач DSG. Він забезпечує автомобілю розгін до першої сотні за 8,6 секунд та максимальну швидкість у 200 км на годину. При цьому витрата пального у змішаному циклі становить всього 5,4 л на 100 км шляху.

Розроблений і створений у Барселоні, SEAT Ateca виробляється у Квасинах (Чехія). Він надав додаткового поштовху у розробці лінійки кросоверів — сегменту, що має важливе значення для подальшого успіху SEAT.

В українських дилерів SEAT новинка представлена в двох комплектаціях Style (від 794 133 грн) та Style Plus (від 822 578 грн). Вже у початковій комплектації автомобіль оснащено повністю світлодіодною оптикою SEAT Full LED, безключовим доступом, мультимедійною системою з дисплеєм 8,25", двозонним клімат-контролем, пакетом Winter, заднім парктроніком та

легкосплавними дисками R17". Друга комплектація також має камеру заднього виду,

SEAT Full Link для медіа системи, датчики cвітла, дощу та покращені сидіння Comfort.

Нагадаємо, що SEAT Tarraco став героєм соцмереж.