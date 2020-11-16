Якщо власник автомобіля його обожнює - чому б не поділитись про ці почуття з друзями? Власники SEAT Tarraco саме так і роблять.

Якщо ви саме придивляєтесь до великого і стильного сімейного кросовера, спроможного до подвигів на бездоріжі, можливо ви захочете зустріти однодумців серед власників Tarraco у соцмережах.

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Перш за все, нагадаємо про сам кросовер. Іспанський SEAT Tarraco дебютував у вересні 2018 року, а на український ринок вийшов у жовтні минулого року.

Кросовер має довжину 4735 мм і колісну базу 2790 мм, кліренс у 20 см, повнопривідну трансмісію 4Drive та цілий набір допоміжних систем для бездоріжжя і асфальту. Автомобіль пропонується з 5- та 7-місним салоном, на вибір доступні бензинові турбомотори об'ємом 1.5 (150 к.с.) та 2.0 (190 к.с.), а також дволітрові турбодизелі на 150 та 190 к.с.

Зараз у дилерській мережі SEAT в Україні діють привабливі цінові пропозиції на повноприводний кросовер Tarraco із вигодою орієнтовно від 97 000 гривень.

#Tarraco в Instagram



“Інстаграм” пропонує знайомство зі світлинами як машини, так і античного міста, а на першому місці у видачі результатів виявився допис киянина Нікіти Добриніна – теле- і радіоведучого, колишнього головного редактора чоловічого журналу XXL і головного героя шоу “Холостяк” на СТБ. “Комфортний автомобіль і вірний іспанський друг з темпераментним характером”, – так описує свою машину Нікіта.

Найпопулярніша іменна сторінка в “Інстаграм”, присвячена Tarraco – seattarraco, має 1424 підписника.



Facebook

У “Фейсбук” можна дізнатись, що Таррако – це найстаріше римське місто на Іберійському півострові, з архітектурними пам’ятками античності, розташоване на узбережжі Середземного моря. Та цю інформацію ще доведеться пошукати, а от спільноти власників кросоверів SEAT Tarraco ця соцмережа видає в першу чергу. Нажаль, усі вони приватні, мають невелику кількість учасників і ведуться іноземними мовами.

سيات كيان إيجيبت تطلق السيارة سيات تراكو 2021 .. أفخم و أكبر SUV فى فئتها وأول سيارة SUV بسبعة مقاعد مصنوعة... Опубліковано Seat tarraco Egybt Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

“Я власник Tarraco 18 місяців і лише сьогодні дізнався, що швидкість на ACC [автоматичний круїз контроль] можна регулювати з кроком у 1 милю/год, кілька разів натиснувши кнопку “Встановити”' (раніше я змінював + / - 5 миль)”, – пише James Melrose на сторінці /SEAT Arona / Ateca / Tarraco / Cupra Owners Group UK

Пошук Сторінок на “Фейсбук” показав один цікавий результат – SEAT Tarraco Forum з 3873 підписчиків. Сторінка являє собою блог про Seat Tarraco, де розміщуються новини, фото, огляди, тест-драйви і відгуки. Сторінка також дає посилання на британський форум власників SEAT Tarraco, котрий має 385 учасників. Також одна зі Сторінок виводить на іспаномовний клубний форум, присвячений цій моделі SEAT.

У розділі Відео на “Фейсбук” можна знайти чимало тест-драйвів, детальних оглядів та порівнянь Tarraco з іншими кросоверами цього класу.

YouTube

Платформа YouTube найповніше розкриває інформацію про іспанський кросовер у професійних та аматорських оглядах і тест-драйвах.



Також тут можна знайти відео на каналі виробника, в яких приділяється увага деталям: демонструється принцип роботи нових електронних систем та функцій, розповідається історія появи першого семимісного кросовера марки тощо.



Інші соцмережі





Популярна російськомовна соціальна мережа для автомобілістів пропонує історії власників Tarraco. На сайті таких машин лише шість, причому три з них – українські. Найпопулярнішим блогом про “Таррако” є сторінка власника з Естонії. Користувач із ніком Edpiir ділиться спостереженнями та враженнями, світлинами, веде бортовий журнал.



Блог одеського Tarraco з’явився лише місяць тому, але вже вийшов на третє місце за рейтингом. Він присвячений дизельному кросоверу. Блог містить небагато записів, але цікаві спостереження та фото можна знайти і в записах kirchner.

Зараз у дилерській мережі SEAT в Україні діють привабливі цінові пропозиції на повноприводний кросовер Tarraco із вигодою орієнтовно від 97 000 гривень.