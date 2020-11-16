Если владелец автомобиля его обожает - почему бы не поделиться этими чувствами с друзьями? Владельцы SEAT Tarraco именно так и делают.

Если вы присматриваетесь к большому и стильному семейному кроссоверу, способного к подвигам на бездорожье, возможно вы захотите встретить единомышленников среди владельцев Tarraco в соцсетях.

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Прежде всего, напомним о самом кроссовере. Испанский SEAT Tarraco дебютировал в сентябре 2018 года, а на украинский рынок вышел в октябре 2019-го.

Кроссовер в длину 4735 мм и с колесной базой 2790 мм, клиренсом в 20 см, полноприводной трансмиссией 4Drive и целым набором вспомогательных систем для бездорожья и асфальта. Автомобиль предлагается с 5-и 7-местным салоном, на выбор доступны бензиновые турбомоторы объемом 1.5 (150 л. с.) и 2.0 (190 л. с.), а также двухлитровые турбодизели на 150 и 190 л. с.

Сейчас в дилерской сети SEAT в Украине действуют привлекательные ценовые предложения на полноприводный кроссовер Tarraco с выгодой ориентировочно от 97 000 гривен.

#Tarraco в Instagram



“Инстаграм” предлагает знакомство с фотографиями как машины, так и античного города, а на первом месте в выдаче результатов оказалась публикация киевлянина Никиты Добрынина – теле- и радиоведущего, бывшего главного редактора мужского журнала XXL и главного героя шоу “Холостяк” на СТБ. “Комфортный автомобиль и верный испанский друг с темпераментным характером”, – так описывает свою машину Никита.

У самой популярной именной страницы в "Инстаграм", посвященной Tarraco – seattarraco, 1424 подписчика.



Facebook

В “Фейсбук” можно узнать, что Таррако – это самый старый римский город на Иберийском полуострове, с архитектурными памятниками античности, расположенный на побережье Средиземного моря. Но эту информацию еще придется поискать, а вот сообщества владельцев кроссоверов SEAT Tarraco эта соцсеть выдает в первую очередь. К сожалению, все они частные, имеют небольшое количество участников и ведутся на иностранных языках.

سيات كيان إيجيبت تطلق السيارة سيات تراكو 2021 .. أفخم و أكبر SUV فى فئتها وأول سيارة SUV بسبعة مقاعد مصنوعة... Опубліковано Seat tarraco Egybt Пʼятниця, 9 жовтня 2020 р.

“Я владелец Tarraco 18 месяцев и только сегодня узнал, что скорость на ACC [автоматический круиз контроль] можно регулировать с шагом в 1 милю/ч, несколько раз нажав кнопку “Установить”' (ранее я менял + / - 5 миль)”, – пишет James Melrose на странице /SEAT Arona / Ateca / Tarraco / Cupra Owners Group UK

Поиск страниц на "Фейсбук" показал один интересный результат – SEAT Tarraco Forum из 3873 подписчиков. Страница представляет собой блог о Seat Tarraco, где размещаются новости, фото, обзоры, тест-драйвы и отзывы. Страница также дает ссылку на британский форум владельцев SEAT Tarraco, который имеет 385 участников. Также одна из страниц выводит на испаноязычный клубный форум, посвященный этой модели SEAT.

В разделе Видео на "Фейсбук" можно найти немало тест-драйвов, детальных обзоров и сравнений Tarraco с другими кроссоверами этого класса.

YouTube

Платформа YouTube наиболее полно раскрывает информацию об испанском внедорожнике в профессиональных и любительских обзорах и тест-драйвах.

Также здесь можно найти видео на канале производителя, в которых уделяется внимание деталям: демонстрируется принцип работы новых электронных систем и функций, рассказывается история появления первого семиместного кроссовера марки и тому подобное.

Другие соцсети





Популярная русскоязычная социальная сеть для автомобилистов предлагает истории владельцев Tarraco. На сайте таких машин только шесть, причем три из них-украинские. Самым популярным блогом о "Таррако" является страница владельца из Эстонии. Пользователь с ником Edpiir делится наблюдениями и впечатлениями, фотографиями, ведет бортовой журнал.



Блог Одесского Tarraco появился всего месяц назад, но уже вышел на третье место по рейтингу. Он посвящен дизельному кроссоверу. Блог содержит немного записей, но интересные наблюдения и фото можно найти и в записях kirchner.

Сейчас в дилерской сети SEAT в Украине действуют привлекательные ценовые предложения на полноприводный кроссовер Tarraco с выгодой ориентировочно от 97 000 гривен.