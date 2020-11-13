В рамках "Black Friday", що пропонується у офіційній дилерській мережі SEAT в Україні, діють вигідні цінові пропозиції на обмежений перелік автомобілів SEAT.
Скористайтеся вигідними пропозиціями, обирайте новий автомобіль SEAT та насолоджуйтесь бездоганним керуванням.
Цього року “Black Friday” не закінчується у п’ятницю!
Пропозиція діє з 13 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року на території України* в межах мережі офіційних дилерів SEAT на автомобілі в наявності на складі, а саме на наступний перелік моделей:
• Динамічний хетчбек Leon 5D CUPRA із вигодою орієнтовно від -20%** від ціни автомобілів;
• Стильний хетчбек Ibiza із вигодою орієнтовно від -15%** від ціниі автомобілів;
• Міський кросовер Arona із вигодою орієнтовно від -15%** від ціни автомобілів;
• Повноприводний кросовер Tarraco із вигодою орієнтовно від -15%** від ціни автомобілів.
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- Кількість автомобілів в рамках “Black Friday” обмежена. Поспішайте обрати свій автомобіль SEAT.
- Ця пропозиція не є публічною офертою, а отже, не зобов’язує сторони продавати чи купувати автомобіль. За більш детальною інформацією прохання звертатись до офіційних дилерів автомобілів SEAT в Україні за посиланням.
- Територія України, в межах якої діють офіційні дилери SEAT, визначена на сайтах офіційних дилерів за посиланням.
- вигода у відсотковому значенні, що визначається у гривнях від ціни автомобіля в гривнях, яка визначається кожним офіційним дилером SEAT окремо для його купівлі клієнтами. Вигода на автомобіль розраховується на дату купівлі автомобіля в межах строків “Black Friday” з урахуванням комерційного курсу євро, який застосовують для розрахунку пропозиції щодо кредитування або придбання автомобіля в лізинг, чинний курс щодня оприлюднюють на сайті (надалі – комерційний курс). Ціна автомобіля від якої буде розрахована вигода з урахуванням його комплектації визначається офіційними дилерами SEAT в Україні на дату купівлі автоомбіля виходячи з комерційного курсу та вказуються в договорі купівлі-продажу автомобіля, яку покупець укладає з офіційним дилером SEAT. Перед тим як підписувати договір купівлі-продажу, будь ласка, уважно ознайомтеся з ціною й комплектацією автомобіля.