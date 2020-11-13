В рамках "Black Friday", що пропонується у офіційній дилерській мережі SEAT в Україні, діють вигідні цінові пропозиції на обмежений перелік автомобілів SEAT.

Скористайтеся вигідними пропозиціями, обирайте новий автомобіль SEAT та насолоджуйтесь бездоганним керуванням.

Цього року “Black Friday” не закінчується у п’ятницю!

Пропозиція діє з 13 листопада 2020 року по 30 листопада 2020 року на території України* в межах мережі офіційних дилерів SEAT на автомобілі в наявності на складі, а саме на наступний перелік моделей:

• Динамічний хетчбек Leon 5D CUPRA із вигодою орієнтовно від -20%** від ціни автомобілів;

• Стильний хетчбек Ibiza із вигодою орієнтовно від -15%** від ціниі автомобілів;

• Міський кросовер Arona із вигодою орієнтовно від -15%** від ціни автомобілів;

• Повноприводний кросовер Tarraco із вигодою орієнтовно від -15%** від ціни автомобілів.

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