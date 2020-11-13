В рамках "Black Friday", что предлагается в официальной дилерской сети SEAT в Украине, действуют выгодные ценовые предложения на ограниченный перечень автомобилей SEAT.

Воспользуйтесь выгодными предложениями, выбирайте новый автомобиль SEAT и наслаждайтесь безупречным управлением.

В этом году "Black Friday" не заканчивается в пятницу!

Предложение действует с 13 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года на территории Украины* в пределах сети официальных дилеров SEAT на автомобили в наличии на складе, а именно на следующий перечень моделей:

• Динамический хэтчбек Leon 5D CUPRA с выгодой ориентировочно от -20%** от цены автомобилей;

• Стильный хэтчбек Ibiza с выгодой ориентировочно от -15%** от стоимости автомобилей;

• Городской кроссовер Arona с выгодой ориентировочно от -15%** от цены автомобилей;

• Полноприводный кроссовер Tarraco с выгодой ориентировочно от -15%** от цены автомобилей.

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