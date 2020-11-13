В рамках "Black Friday", что предлагается в официальной дилерской сети SEAT в Украине, действуют выгодные ценовые предложения на ограниченный перечень автомобилей SEAT.
Воспользуйтесь выгодными предложениями, выбирайте новый автомобиль SEAT и наслаждайтесь безупречным управлением.
В этом году "Black Friday" не заканчивается в пятницу!
Предложение действует с 13 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года на территории Украины* в пределах сети официальных дилеров SEAT на автомобили в наличии на складе, а именно на следующий перечень моделей:
• Динамический хэтчбек Leon 5D CUPRA с выгодой ориентировочно от -20%** от цены автомобилей;
• Стильный хэтчбек Ibiza с выгодой ориентировочно от -15%** от стоимости автомобилей;
• Городской кроссовер Arona с выгодой ориентировочно от -15%** от цены автомобилей;
• Полноприводный кроссовер Tarraco с выгодой ориентировочно от -15%** от цены автомобилей.
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- Количество автомобилей в рамках "Black Friday" ограничено. Спешите выбрать свой автомобиль SEAT.
- Это предложение не является публичной офертой, а следовательно, не обязывает стороны продавать или покупать автомобиль. За более подробной информацией просьба обращаться к официальным дилерам автомобилей SEAT в Украине по ссылке.
- Территория Украины, в рамках которой действуют официальные дилеры SEAT, определена на сайтах официальных дилеров по ссылке.
- Выгода в процентном значении, определяется в гривнах от цены автомобиля в гривнях, определяется каждым официальным дилером SEAT отдельно для его покупки клиентами. Выгода на автомобиль рассчитывается на дату покупки автомобиля в пределах сроков "Black Friday" с учетом коммерческого курса евро, который применяют для расчета предложения по кредитованию или приобретение автомобиля в лизинг, действующий курс ежедневно обнародуют на сайте (далее – коммерческий курс). Цена автомобиля от которой будет рассчитана выгода с учетом его комплектации определяется официальными дилерами SEAT в Украине на дату покупки автоомбиля исходя из коммерческого курса и указываются в договоре купли-продажи автомобиля, которую покупатель заключает с официальным дилером SEAT. Перед тем как подписывать договор купли-продажи, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ценой и комплектацией автомобиля.