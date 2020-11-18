Новый кроссовер SEAT Ateca уже представлен в официальной дилерской сети SEAT в Украине. Этот компактный SUV получил более выразительные элементы интерьера и экстерьера, улучшенный уровень надежности, безопасности и комфорта, а также выдающуюся динамику и экономичность.

Впервые появившись на рынке, SEAT Ateca открыл новое измерение компактных городских кроссоверов – просторный, практичный и универсальный SUV с неповторимым стилем. Дизайн этого автомобиля стал воплощением его динамичного характера.

Что нового в SEAT Ateca

Увеличенная решетка радиатора и 100% full-LED оптика спереди и сзади. Обновленный дизайн задней части с серебристыми акцентами и скрытые выхлопные патрубки с черным обрамлением придают привлекательный, премиальный вид. Динамические индикаторы поворотов выглядят современно и прогрессивно, сохраняя узнаваемый дизайн Ateca.

Интерьер нового кроссовера также был обновлен, а эргономика салона усовершенствована. Цифровая панель приборов с 10,25-дюймовым экраном от SEAT теперь разделена на три зоны. Таким образом, можно видеть и контролировать все важное со своего места.

Узнайте больше о новом SEAT Ateca

Независимо от выбранной комплектации водитель и пассажиры будут чувствовать себя комфортно во время путешествий на любые расстояния.

Под капотом – экономичный и динамичный бензиновый двигатель 1,5 TSI мощностью 110 кВт с автоматической коробкой передач DSG. Он обеспечивает автомобилю разгон до первой сотни за 8,6 секунд и максимальную скорость в 200 км в час. При этом расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5,4 л на 100 км пути.

Разработан и создан в Барселоне, SEAT Ateca производится в Квасинах (Чехия). Он придал дополнительный толчок в разработке линейки кроссоверов – сегмента, что имеет важное значение для дальнейшего успеха SEAT.

У украинских дилеров SEAT новинка представлена в двух комплектациях Style (от 794 133 грн) и Style Plus (от 822 578 грн). Уже в начальной комплектации автомобиль оснащен полностью светодиодной оптикой SEAT Full LED, бесключевым доступом, мультимедийной системой с дисплеем 8,25", двухзонным климат-контролем, пакетом Winter, задним парктроником и легкосплавными дисками R17". Вторая комплектация также имеет камеру заднего вида, SEAT Full Link для медиа системы, датчики света, дождя и улучшенные сиденья Comfort.

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