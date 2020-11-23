Испанский кроссовер SEAT Tarraco создан в Барселоне, а производится в Германии. Как испанский стиль соединили с передовыми немецкими технологиями?
Если оставить без внимания технические аспекты, то на первый план выходит совершенный образ испанского кроссовера SEAT Tarraco, полон характерных особенностей.
Силуэт Tarraco
Дизайнеры SEAT создали кроссовер в соответствии с собственным фирменным стилем бренда, основополагающей фигурой которого является треугольник.
Дизайнеры выкладывались на полную, ведь Tarraco предназначен быть новым флагманом марки, да еще и первым большим кроссовером.
Сейчас в дилерской сети SEAT в Украине действуют привлекательные ценовые предложения на полноприводный кроссовер Tarraco с выгодой ориентировочно от 97 тысяч гривен.
Световая подпись
Это подводит нас к оптике, в которой фирменные линии выражены четко. Светодиодные ленты в Full-LED фарах создают световую подпись, которая позже от флагманского кроссовера перешла и к знаковой модели марки – SEAT Leon.
Соединенные между собой задние фонари также стали стилистической особенностью новинки, а впоследствии были использованы в новом SEAT Leon. Красная световая линия на корме дублирует световую подпись передних фар.
Еще одна интересная особенность в освещении кроссовера – световой автограф Tarraco в виде проекции с названием модели и ее силуэтом, он входит в базовое оснащение внедорожника..
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Атмосфера внутри
Внутреннее пространство кроссовера – чистое и лаконичное. Цифровые экраны в нем гармонично сочетаются с аналоговыми органами управления, габариты кроссовера позволяют иметь достаточно пространства на всех трех рядах сидений, материалы отделки подобраны удачно и для комфортного восприятия, и для практичности повседневного пользования.
Мультимедийная система Tarraco открывает доступ к любимым цифровым сервисам и музыке, а когда звуки лишние – в салоне может господствовать почти полная тишина, благодаря великолепной шумоизоляции и тихому мотору.
Настроение создает и панорамная прозрачная крыша почти на всю длину потолка (доступно опционально).
Персонализация
Интерьер SEAT Tarraco может быть украшен тканью или кожей, но в обоих случаях остается стильным и приятным на ощупь.
Для кузова предлагается выбор из восьми цветов.Наибольшим спросом у владельцев SEAT Tarraco пользуются белый металлик Oryx White и темно-зеленый металлик Dark Camouflage.
Выбор колесных дисков включает несколько моделей от 17 до 20 дюймов.
В списке аксессуаров можно найти детали для индивидуализации своего кроссовера – коврики в салон и органайзеры в багажник, декор для кузова.
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Стильную вещь легко сделать привлекательной. Добавьте к хорошему наряду новый аксессуар и у вас будет замечательный свежий образ. Добавьте стильному кроссоверу SEAT Tarraco комплект хороших новых колес и у вас будет ... стильный кроссовер на хороших новых колесах. Потому что у Tarraco уже есть все, что необходимо, чтобы быть "на стиле".
Сейчас в дилерской сети SEAT в Украине действуют привлекательные ценовые предложения на полноприводный кроссовер Tarraco с выгодой ориентировочно от 97 тысяч гривен.