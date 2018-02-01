Модель з індексом TGI - версія, що працює на бензині та газі. Така Ibiza економніша за дизельні та гібридні моделі.

Іспанський автовиробник стверджує, що Seat Ibiza TGI на природному газі (метані) виробляє на 85 відсотків менше оксиду азоту та на 25 відсотків менше CO 2 .

Силова установка Ibiza TGI – це оновлена ​​версія 1,0-літрового трициліндрового двигуна TSI (88 к.с.), який обладнано хром-нікелевими поршнями, пристосованими для роботи на метані. Газовий бак місткістю 13 кг розміщено під дном багажного відсіку. Витрата пального Ibiza TGI у бензиновому режимі складає 5 літрів на 100 кілометрів, а газу потрібно 3,3 кілограми на кожні 100 кілометрів. Викиди CO 2 оцінюються у 88 г/км. Разом з 40 літрами бензину, комбінації пального вистачить на 1194 км.

Заправна горловина газового комплексу розміщена поряд з класичним отвором бензобаку, тож єдоною відмінністю між газовою та бензиновою моделями є індекс TGI на борту автомобіля.

Ibiza буде пропонуватись у версії TGI для будь-якої комплектації, починаючи від найдешевшої і закінчуючи спортивною FR. Окрім того, Іспанський автовиробник також пропонує газове устаткування для моделей Leon та Mii, а до кінця 2018 року цей список поповнить ще й кросовер Arona.

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