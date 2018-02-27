Іспанський автовиробник першим серед інших встановить програму для розпізнавання музики у інформаційно-розважальні системи своїх автомобілів.

Компанія Seat оголосила про партнерство з платформою Shazam, котре дозволить власникам нових автомобілів марки легко ідентифікувати почуту музику, що сподобалась у безпечний спосіб і не відриваючись від керування автомобілем.

"Для всіх любителів музики, можливість ідентифікувати пісні буде на їхніх руках. Інтеграція Shazam дозволить нам ще на крок наблизитись до нашої мети – забезпечити максимальну безпеку наших клієнтів і досягти нульових показників дорожньо-транспортних пригод”, – коментує подію президент компанії Лука де Мео.

Під час виступу де Мео також зробив ще одне важливе оголошення – розповів про створення нової компанії XMOBA. Через новостворену компанію іспанська автомобільна марка буде знаходити, тестувати, рекламувати, а також інвестувати у проекти, що мають на меті “підвищену мобільність майбутнього”. Йдеться про такі речі як каршеринг, міжавтомобільні комунікації, ехнології автономного управління тощо.

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