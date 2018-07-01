Компанія Seat вирішила влаштувати незвичайне змагання для «зарядженого» Leon Cupra і справжнього коня. Автомобіль змагався зі спортивної конем в швидкості і подоланні перешкод.

У першому протистоянні учасникам потрібно було подолати дистанцію в 100 метрів на швидкість. Cupra, під управлінням пілота Хорді Жене, не залишила шансів коню, проїхавши відрізок за 4 секунди. Тварині знадобилося на це 15 секунд.

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Другим етапом змагань стало подолання перешкод на території гольф-клубу в Барселоні. Автомобіль об'їжджав бар'єри на швидкості 80 км / ч, а тварині потрібно було їх перестрибувати. Кінь впоралася з 12 бар'єрами, висота яких становить майже 2 метри, за 57 секунд, а Leon Cupra об'їхав 8 перешкод за 31,43 сек.