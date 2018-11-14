У зв'язку з серйозним погіршенням погоди і снігопадами, які прогнозують у Києві в середу, 14 листопада, водіїв просять "перевзути" свої авто в зимову гуму. Крім того, комунальники радять власникам машин в цей період пересісти на громадський транспорт.

Перший у цьому сезоні снігопад у Києві накриє місто 6-сантиметровим шаром опадів. Про це повідомляють комунальні служби міста.

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Заступник голови КМДА Дмитро Давтян закликав автомобілістів подбати про належний технічний стан свого транспорту. Особливо – про заміну шин на зимові.

“Завтра і післязавтра в столиці очікується погіршення погодних умов. Так, 14 Листопада очікуємо зниження температури до -4 вночі, а снігопад, який за прогнозами повинен початися вранці, триватиме протягом дня і може створити покрив в 4 см і стати причиною ожеледиці. Перші дні цієї зими будуть нелегкими для нас, тому прошу — будьте обачні. По можливості користуйтеся громадським транспортом", — підкреслив заступник голови КМДА.

У ДСНС України заявили, що очікують 6 сантиметрів снігу і порадили мешканцям Києва одягатися тепліше, а також акуратно поводитися з електричними обігрівачами. Крім того, рятувальники нагадали тим водіям, які ще не змінили літню гуму на зимову — зробити це якомога швидше.

У разі виникнення ожеледиці водіям рекомендують дотримуватися таких правил:

Стежити за швидкісним режимом і дистанцією, відмовитися від ризикованих маневрів;

При наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих попереджень знижувати швидкість до мінімуму;

Включити габаритні вогні або протитуманні фари;

Не використовувати автотранспорт з літніми шинами.