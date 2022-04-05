Перелік послуг які надавали сервісні центри МВС до війни поступово відновлюється. Індивідуальні номерні знаки знову можна замовити та отримати.
“Відсьогодні сервісні центри МВС відновлюють ще одну послугу – замовлення індивідуальних номерних знаків”, - зазначив заступник міністра МВС Богдан Драп'ятий.
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Послугу можна замовити у будь-якому відкритому сервісному центрі МВС. А от отримати свій ІНЗ замовник зможе:
- ГСЦ МВС (м. Київ, вул. Лук’янівська, 62)
- РСЦ МВС у Львівській області (м. Львів, вул. Данила Апостола, 11)
Перелік документів лишається без змін. Деталі на інформаційному порталі сервісних центрів МВС.