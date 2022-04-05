Перечень услуг которые предоставляли сервисные центры МВД до войны постепенно восстанавливается. Индивидуальные номерные знаки снова можно заказать и получить.

"С сегодняшнего дня сервисные центры МВД восстанавливают еще одну услугу – заказ индивидуальных номерных знаков", – отметил заместитель министра МВД Богдан Драпятый.

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Услугу можно заказать в любом открытом сервисном центре МВД. А вот получить свой ИНЗ заказчик сможет:

ГСЦ МВД (г. Киев, ул. Лукьяновская, 62)

РСЦ МВД во Львовской области (г. Львов, ул. Даниила Апостола, 11)

Перечень документов остается без изменений. Детали на информационном портале сервисных центров МВД.