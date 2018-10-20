Раніше автомобільні аферисти знімали з машин номери або фари, залишаючи записку з номером телефону і вартістю повернення. Але зараз зловмисники зайшли ще далі.

Як повідомляє Інфокар, шахраї використовують кардинально нову схему. Вони вішають на дверну ручку або на колесо навісний замок. До нього додається записка з номером телефону і вартістю ключа.

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Варіантів виходу із ситуації досить багато. Однак, виплачувати гроші зловмисникам – найпростіша та дуже погана справа. Набагато дешевше буде звернутися на СТО або в службу аварійного відкриття замків. Вартість послуги коливається в межах 200 – 300 гривень, а ось “вартість” ключа у шахраїв обійдеться не дешевше 1000 гривень.