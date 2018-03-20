Офіційний промо-ролик від Volkswagen майже повністю розкриває образ нового покоління Туарег.
Погляньте на стильний кузов і ефектні фари Touareg 2019 модельного року. Офіційна презентація моделі відбудеться на автосалону у Пекіні 23 березня.
Чекати залишилось недовго, тож німецький виробник розкрив майже всі деталі нового кросовера. Touareg наступного покоління має більш агресивний гранчатий дизайн кузова. Спорідненість новинки з іншими моделями позашляховиків VW Group, що базуються на тій же платформі, легко читається у дизайні нового Touareg. У його рисах є щось від Audi Q7 і навіть Lamborghini Urus.
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