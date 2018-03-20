Офіційний промо-ролик від Volkswagen майже повністю розкриває образ нового покоління Туарег.

Погляньте на стильний кузов і ефектні фари Touareg 2019 модельного року. Офіційна презентація моделі відбудеться на автосалону у Пекіні 23 березня.

Чекати залишилось недовго, тож німецький виробник розкрив майже всі деталі нового кросовера. Touareg наступного покоління має більш агресивний гранчатий дизайн кузова. Спорідненість новинки з іншими моделями позашляховиків VW Group, що базуються на тій же платформі, легко читається у дизайні нового Touareg. У його рисах є щось від Audi Q7 і навіть Lamborghini Urus.



Наразі відомо, що Touareg наступного покоління буде приблизно на 100 кг легшим за актуальну модель. Платформа MLB Evo дозволяє застосувати задню рульову рейку, що повертає задні колеса, допомагаючи покращити керованість автомобіля. Палітра двигунів має включати широкий вибір агрегатів, у тому числі плагін-гібридну версію. Завдяки відео, а також попереднім шпигунським знімкам, можна роздивитись новий автомобіль і з середини. VW запропонує клієнтам 12-дюймову цифрову приладову панель і 15-дюймовий сенсорний екран, що надають інтер’єру високотехнологічного вигляду. У оздобленні використовуються алюміній та натуральна деревина. Очікується, що як і нинішня модель, новинка матиме компалектацію з семимісним салоном.

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