Силовий агрегат не зазнав серйозних змін – це все той же надійний тандем атмосферного мотора і роботизованої коробки, з тими ж перевагами і недоліками.

Простота завжди була синонімом надійності. І в Peugeot при проектуванні бюджетних і компактних моделей цією аксіомою вміло користувалися. 108 не став винятком – від перевіреного часом силового агрегату сюрпризів чекати не варто.

12. Мотор

Трициліндровий бензиновий мотор не обладнаний турбоннаддувом. Нехай це не дуже добре з точки зору літрової потужності (68 і 72 к. с.), зате позитивно позначається на надійності і моторесурсі, а також злегка знижує вимоги до якості палива. Але є у цього мотора і два суттєвих недоліки – гучність на високих обертах і вібрації на низьких. Втім, через хороші показники економічності в міському режимі ці незручності можна стерпіти.

13. Коробка передач

Роботизована механіка – один з найбільш суперечливих типів трансмісії. Головна її перевага – дешевизна конструкції. Недоліків більше: невеликий ресурс зчеплення, неприємний обрив тяги при перемиканнях на розгоні і ускладнене рушання під гірку. З останньою проблемою французькі інженери впоралися, обладнавши Peugeot 108 системою, яка не дає автомобілю відкочуватися назад під час старту.

Втім, більшості дівчат, для яких купують ці автомобілі, технічні подробиці мало цікаві, а стандартний алгоритм роботи роботизованої механіки не викликає нарікань. Для любителів більш активного драйву передбачений ручний режим з "правильним” напрямком руху джойстика перемикання. Їздити в ручному режимі – досить захоплююче заняття.

14. Прохідність

Для міського автомобіля прохідність вимірюється головним чином габаритами і звисами. З цим у 108 повний порядок. Він може пролізти у вузький проїзд, з легкістю застрибує на середньої висоти бордюри і може припаркуватися на найменьшому клаптику проїжджої частини тротуару.

15. Підвіска

Одна з найсильніших сторін Peugeot 108 – це його підвіска. З наслідками діяльності "Украватодора" у напрямку Київ – Одеса міський хетчбек справляється вміло. Ями, стики, напливи асфальту і місця його відсутності не змушують водія і пасажирів клацати зубами. В Україні енергоємна підвіска – дуже важливий параметр. В цьому відношенні Peugeot 108 дійсно хороший.

Читайте детальний тест-драйв Peugeot по 24 параметрах:

Зовні

1.Зовнішній вигляд

2.Імідж

3.Індивідуалізація

Всередині

4.Ергономіка водійського місця

5.Оглядовість

6.Салон

7.Багажник

Електроніка

8.Системи комфорту

9.Мультимедіа

10.Акустика

11.Рівень автономії

Механіка

12.Мотор

13.Коробка

14.Прохідність

15.Підвіска

Водіння

16.Керованість

17.Динамічність

18.Тормози

19.Безпека

Експлуатація

20.Технічні особливості

21.Вартість

22.Здешевлення

23.Вартість утримування

24.Підсумкова вартість