Ключові тенденції ринку легкових автомобілів за три квартали 2021 року свідчать про значний попит на легкові авто. При цьому споживачі надають перевагу вживаним автівкам.

Федерація автопрому України підготувала огляд ключових тенденцій реєстрацій легкових автомобілів за три квартали 2021 року на основі даних МВС.

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Усього за 9 місяців було зареєстровано 77,4 тис. нових і 365,9 тис. вживаних легкових автомобілів. Ринок вживаних автомобілів у цьому році у 4,7 рази перевищив ринок нових. При цьому майже кожен другий зареєстрований у цьому році автомобіль – віком від 10 років (частка на ринку – 43%).

53% усіх легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні, працювали на бензині, 34% українців віддали перевагу дизельним автівкам. Реєстрації електромобілів минулого року зайняли 1% ринку.

У лідерах за кількістю реєстрацій на ринку вживаних автомобілів залишається Volkswagen (17,3% ринку). Вживаних автомобілів бренду Volkswagen придбали у 17 разів більше за нових. Власне, саме моделі Volkswagen – VW Passat та VW Golf – очолили рейтинг найбільш популярних вживаних автомобілів серед українців у цьому році.

Ford із часткою ринку 8,9% займає другу сходинку. Кількість реєстрацій майже більш ніж у 22 рази перевищила продажі нових автомобілів бренду. І на третьому місці опинилася Renault (частка ринку 8,9%); кількість реєстрацій виявилася у 3 рази більше за продажі нових автомобілів бренду.