Ключевые тенденции рынка легковых автомобилей за три квартала 2021 года свидетельствуют о значительном спросе на легковые авто. При этом потребители предпочитают подержанные автомобили.

Федерация автопрома Украины подготовила обзор ключевых тенденций регистраций легковых автомобилей за три квартала 2021 года на основе данных МВД.

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Всего за 9 месяцев было зарегистрировано 77,4 тыс. новых и 365,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Рынок подержанных автомобилей в этом году в 4,7 раза превысил рынок новых. При этом почти каждый второй зарегистрированный в этом году автомобиль – в возрасте от 10 лет (доля на рынке – 43%).

53% всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, работали на бензине, 34% украинцев отдали предпочтение дизельным автомобилям. Регистрации электромобилей в прошлом году заняли 1% рынка.

В лидерах по числу регистраций на рынке подержанных автомобилей остается Volkswagen (17,3% рынка). Подержанных автомобилей бренда Volkswagen приобрели в 17 раз больше чем новых. Собственно, именно модели Volkswagen – VW Passat и VW Golf – возглавили рейтинг самых популярных подержанных автомобилей среди украинцев в этом году.

Ford с долей рынка 8,9% занимает вторую строчку. Количество регистраций почти более чем в 22 раза превысило продажи новых автомобилей бренда. И на третьем месте оказалось Renault (доля рынка 8,9%); количество регистраций оказалось в 3 раза больше чем продажа новых автомобилей бренда.