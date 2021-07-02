Наслідки пандемії відобразились на ринку вживаних автомобілів. Українці стали більше купувати машин які вже були завезені в країну.
Загалом у червні 2021 року на вторинному ринку українці купили 103 421 шт. легкових транспортних засобів. Із них 37 050 шт. (36%) - перші реєстрації імпортних авто, 66 371 (64%) - перепродажі всередині країни.
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Динаміка вторинного автомобільного ринку України
У порівнянні з попереднім місяцем (травнем 2021 року) загальний обсяг ринку знизився на 2,4%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку зросла із 32% до 36%, частка внутрішніх перепродажів відповідно зменшилася із 68% до 64%.
У порівнянні із травнем 2020 року, загальний об’єм ринку зріс на 20%, а також дещо змінилася структура ринку на користь внутрішніх перепродажів.
Найпопулярніші моделі на вторинному ринку
У порівнянні із попереднім місяцем (травнем 2021 року), в червні перших 8 найпопулярніших вживаних авто на вторинному автомобільному ринку України залишились незмінними. Із рейтингу вибула "дев'ятка" - ВАЗ 2109/21099, а також Renault Scenic.
Натомість в рейтингу з'явився Nissan Rogue (він же X-Trail на європейському ринку) та Hyundai Sonata. Більшість цих легковиків імпортують з США та Південної Кореї.
Найпопулярніші моделі на вторинному ринку у червні 2021 року:
- Volkswagen Passat (3993 шт.)
- Skoda Octavia (3568 шт.)
- Volkswagen Golf (3236 шт.)
- Daewoo Lanos/Sens (2856 шт.)
- Renault Megane (2518 шт.)
- Ford Focus (2221 шт.)
- Skoda Fabia (1592 шт.)
- Opel Astra (1540 шт.)
- Hyundai Sonata (1467 шт.)
- Renault Scenic (1318 шт.)
Найпопулярніші моделі, внутрішні перепродажі
У внутрішніх перепродажах вживаних авто в Україні у червні 2021 року змін майже не відбулася. Рейтинг вкотре очолює Daewoo Lanos/Sens; Volkswagen Golf обігнав ВАЗ 2109/21099; Ford Focus поступився Renault Megane та Chevrolet Aveo; нові моделі цього місяця у писок не потрапили.
Найпопулярніші авто серед внутрішніх перепродажів у червні 2021 року
- Daewoo Lanos/Sens (2844 шт.)
- Volkswagen Passat (2060 шт.)
- Skoda Octavia (1938 шт.)
- Volkswagen Golf (1459 шт.)
- ВАЗ 2109/21099 (1260 шт.)
- Renault Megane (1035 шт.)
- Chevrolet Aveo/Kalos (1010 шт.)
- Ford Focus (1007 шт.)
- Skoda Fabia (907 шт.)
- Toyota Camry (884 шт.)
Найпопулярніші моделі, ввезені з-за кордону
Смаки покупців імпортованих легковиків з пробігом майже незмінні. Перша трійка - продукція концерну VAG. Найбільш затребуваним в червні 2021 року виявився Volkswagen Passat. З рейтингу найпопулярніших вживаних авто з-за кордону вибула Skoda Fabia, натомість одразу на 8 місці з'явилася Hyundai Sonata.
Найпопулярніші вживані авто, ввезені з-за кордону у червні 2021 року
- Volkswagen Passat (1933 шт.)
- Volkswagen Golf (1777 шт.)
- Skoda Octavia (1630 шт.)
- Renault Megane (1483 шт.)
- Ford Focus (1214 шт.)
- Renault Scenic (856 шт.)
- Nissan Rogue/X-Trail (770 шт.)
- Hyundai Sonata (761 шт.)
- Opel Astra (733 шт.)
- Opel Zafira (729 шт.)