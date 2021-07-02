Наслідки пандемії відобразились на ринку вживаних автомобілів. Українці стали більше купувати машин які вже були завезені в країну.

Загалом у червні 2021 року на вторинному ринку українці купили 103 421 шт. легкових транспортних засобів. Із них 37 050 шт. (36%) - перші реєстрації імпортних авто, 66 371 (64%) - перепродажі всередині країни.

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Динаміка вторинного автомобільного ринку України

У порівнянні з попереднім місяцем (травнем 2021 року) загальний обсяг ринку знизився на 2,4%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку зросла із 32% до 36%, частка внутрішніх перепродажів відповідно зменшилася із 68% до 64%.

У порівнянні із травнем 2020 року, загальний об’єм ринку зріс на 20%, а також дещо змінилася структура ринку на користь внутрішніх перепродажів.

Найпопулярніші моделі на вторинному ринку

У порівнянні із попереднім місяцем (травнем 2021 року), в червні перших 8 найпопулярніших вживаних авто на вторинному автомобільному ринку України залишились незмінними. Із рейтингу вибула "дев'ятка" - ВАЗ 2109/21099, а також Renault Scenic.

Натомість в рейтингу з'явився Nissan Rogue (він же X-Trail на європейському ринку) та Hyundai Sonata. Більшість цих легковиків імпортують з США та Південної Кореї.

Найпопулярніші моделі на вторинному ринку у червні 2021 року:

Volkswagen Passat (3993 шт.)

Skoda Octavia (3568 шт.)

Volkswagen Golf (3236 шт.)

Daewoo Lanos/Sens (2856 шт.)

Renault Megane (2518 шт.)

Ford Focus (2221 шт.)

Skoda Fabia (1592 шт.)

Opel Astra (1540 шт.)

Hyundai Sonata (1467 шт.)

Renault Scenic (1318 шт.)

Найпопулярніші моделі, внутрішні перепродажі

У внутрішніх перепродажах вживаних авто в Україні у червні 2021 року змін майже не відбулася. Рейтинг вкотре очолює Daewoo Lanos/Sens; Volkswagen Golf обігнав ВАЗ 2109/21099; Ford Focus поступився Renault Megane та Chevrolet Aveo; нові моделі цього місяця у писок не потрапили.

Найпопулярніші авто серед внутрішніх перепродажів у червні 2021 року

Daewoo Lanos/Sens (2844 шт.)

Volkswagen Passat (2060 шт.)

Skoda Octavia (1938 шт.)

Volkswagen Golf (1459 шт.)

ВАЗ 2109/21099 (1260 шт.)

Renault Megane (1035 шт.)

Chevrolet Aveo/Kalos (1010 шт.)

Ford Focus (1007 шт.)

Skoda Fabia (907 шт.)

Toyota Camry (884 шт.)

Найпопулярніші моделі, ввезені з-за кордону

Смаки покупців імпортованих легковиків з пробігом майже незмінні. Перша трійка - продукція концерну VAG. Найбільш затребуваним в червні 2021 року виявився Volkswagen Passat. З рейтингу найпопулярніших вживаних авто з-за кордону вибула Skoda Fabia, натомість одразу на 8 місці з'явилася Hyundai Sonata.

Найпопулярніші вживані авто, ввезені з-за кордону у червні 2021 року