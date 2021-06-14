Авторинок Німеччини в травні збільшився на 37,2% і склав 230 635 машин. За підсумками п'яти місяців 2021 року реалізація нових автомобілів в Німеччині склала 1 млн 116 тис. 737 одиниць (+ 12,8%).

Як відзначають в Асоціації автомобільної промисловості Німеччини (VDA), позитивна динаміка обумовлена виключно низькою базою минулого року, коли через паніку навколо коронавіруса діяли карантинні обмеження. При цьому місцевий авторинок ще далекий від докризового рівня - в порівнянні з січнем-травнем 2019 року нинішній показник продажів виявився на 27% гірше.

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Згідно з даними, отриманими агентством «АВТОСТАТ» в Федеральному транспортному агентстві Німеччини (KBA), найбільш продаваною маркою на німецькому ринку став Volkswagen, який в травні реалізував 45 243 машини (+ 53%). На другому місці йде BMW, який збільшив продажі на 92,1% до 19 668 одиниць. Третій рядок займає Audi, чий результат склав 18 561 автомобіль (+ 33,4%). Замикають п'ятірку лідерів на цей раз Skoda (15 269 шт., + 56,3%) і Mercedes-Benz (14 598 шт., -14,8%).