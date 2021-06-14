Авторынок Германии в мае увеличился на 37,2% и составил 230 635 машин. По итогам пяти месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в Германии составила 1 млн 116 тыс. 737 единиц (+ 12,8%).

Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), положительная динамика обусловлена исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за паники вокруг коронавируса действовали карантинные ограничения. При этом местный авторынок еще далек от докризисного уровня – в сравнении с январем – маем 2019 года нынешний показатель продаж оказался на 27% хуже.

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Согласно данным, полученным агентством “АВТОСТАТ” в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в мае реализовал 45 243 машины (+ 53%). На втором месте идет BMW, который увеличил продажи на 92,1% до 19 668 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 18 561 автомобиль (+ 33,4%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (15 269 шт., + 56,3%) и Mercedes-Benz (14 598 шт., -14,8%).