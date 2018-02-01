Південнокорейський виробник проводить фінальні випробування моделі третього покоління, що очікується на ринку наприкінці 2018 - початку 2019 року

Навіть автоексперти розходяться у визначенні приналежності моделі Soul до певного класу – одні називають його хетчбеком, інші кросовером. У третьому поколінні модель розставить усі крапки над “і”, адже за інформацією від виробника наступна генерація отримає систему повного приводу.

Наразі автомобільні папараці порталу Motor1 зафіксували камуфльовану модель під час дорожніх випробувань. Судячи з цих зображень, можна відзначити, що модель збереже свою основну концепцію та буде близькою за формами до попередника. Крім того, у закарбованому на знімках “мулі” добре впізнаються форми концепта, показаного Kia раніше. Зокрема, добре видно дворівневу головну оптику та майже вертикальні задні стійки.

Габарити моделі наступного покоління дещо збільшаться, форми ж залишаться майже незмінними

За офіційною інформацією відомо, що новий Kіа Soul буде збиратися на найсучаснішій модульній платформі. Очікується, що офіційна презентація новинки відбудеться в останньому кварталі 2018 року.

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