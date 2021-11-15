Не варто відмовлятись від пропозиції інспектора надати письмові пояснення на місці зупинки. Це може бути підставою для майбутнього скасування штрафу.

Типова ситуація: після зупинення транспортного засобу, поліцейський пропонує водію надати пояснення стосовно правопорушення на дорозі. Водій, намагаючись не загострювати стосунки з інспектором, дружелюбно повідомляє, що не бажаєте надавати пояснення і “кається, що більше не будете порушувати”. При цьому, водій наївно сподівається що “добрий” поліцейський обмежиться простим попередженням.

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Далі поліцейський, жодним словом не попереджаючи про винесення постанови, відлучається з документами у свій автомобіль (віддавати документи у руки інспектору – дуже поширена помилка серед водіїв). А водій очікує його повернення з надією, що все владнається мирним шляхом.

В цьому якраз і полягає тактика поліцейського: до вручення постанови жодними діями чи словами не дати водію зрозуміти, що він має намір накласти штраф.

Однак, через декілька хвилин поліцейський повертається і просить розписатись в отриманні постанови про накладення штрафу. Отримавши постанову, у водія одразу з’являється бажання все ж таки написати пояснення про свою невинуватість. Але вже пізно, такої можливості поліцейський вже не надає.

Тому, запитання поліцейського “чи не бажаєте надати пояснення?” не є дружньою пропозицією. Це ознака того, що поліцейський має на меті скласти постанову!

Отже, ніколи не варто відмовлятись від пропозиції надати письмові пояснення (якщо водій дійсно нічого не порушив) і обов’язково варто написати пояснення про відсутність правопорушення. Це пояснення надалі буде важливим аргументом при розгляді справи в суді та може бути єдиною підставою для скасування штрафу.