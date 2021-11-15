Не стоит отказываться от предложения инспектора предоставить письменные объяснения на месте остановки. Это может быть основанием для предстоящей отмены штрафа.

Типичная ситуация: после остановки транспортного средства, полицейский предлагает водителю предоставить объяснения относительно правонарушения на дороге. Водитель, стараясь не обострять отношения с инспектором, дружелюбно сообщает, что не желаете давать объяснения и “раскаивается, что больше не будет нарушать”. При этом, водитель наивно надеется что “добрый” полицейский ограничится простым предупреждением.

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Далее полицейский, ни словом не предупреждая о вынесении постановления, отлучается с документами в свой автомобиль (отдавать документы в руки инспектору – очень распространенная ошибка среди водителей). А водитель ожидает его возвращения с надеждой, что все уладится мирным путем.

В этом как раз и заключается тактика полицейского: до вручения постановления никакими действиями или словами не дать водителю понять, что он намерен наложить штраф.

Однако, через несколько минут полицейский возвращается и просит расписаться в получении постановления о наложении штрафа. Получив постановление, у водителя сразу появляется желание все же написать объяснения о своей невиновности. Но уже поздно, такой возможности полицейский уже не предоставляет.

Поэтому, вопрос полицейского "не желаете ли предоставить объяснения?" не является дружеским предложением. Это признак того, что полицейский имеет целью составить постановление!

Итак, никогда не стоит отказываться от предложения предоставить письменные объяснения (если водитель действительно ничего не нарушил) и обязательно следует написать объяснения об отсутствии правонарушения. Это объяснение в дальнейшем будет важным аргументом при рассмотрении дела в суде и может быть единственным основанием для отмены штрафа.