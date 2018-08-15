Підприємство одного з найбагатших українців оштрафували за "перегруз" на Кіровоградщині

Прокуратура Кіровоградської області у судовому порядку зобов’язала ТОВ “Європа Транс Агро” сплатити до державного бюджету 150 тис грн плати за проїзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування.

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Як повідомили “Без купюр” у прес-службі прокуратури області, у червні цього року прокуратура скерувала до суду позовну заяву в інтересах держави до підприємства про стягнення зазначеної плати.

Позовні вимоги мотивовано тим, що в порушення вимог законів “Про автомобільні дороги”, “Про дорожній рух” водій фури, що належить відповідачу проїхав із перевищенням нормативних вагових параметрів без відповідно дозволу та плати за проїзд великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування.

Рішенням суду позов прокурора задоволено у повному обсязі.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, бенефіціарним власником ТОВ “Європа Транс Агро” є Олег Бахматюк, засновник і власник низки агрохолдингів, багаторічний учасник рейтингів найбагатших українців журналу “Фокус”. В 2014 році його статки оцінили у 2,6 млрд дол США й визначили йому 6-те місце з сотні багатших українців.