У Верховній Раді був зареєстрований законопроект, згідно з яким штраф для водіїв авто, які не користуються ременями безпеки, повинен бути збільшений до 850 гривень.

Співавторами проекту закону №8492 "Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо зниження смертності та травматизму на дорогах України шляхом збільшення рівня користування ременями безпеки та шоломами)" стали 25 нардепів.

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Як говориться в пояснювальній записці до документа "необхідність прийняття законопроекту обумовлена високим рівнем смертності та травматизму на дорогах України. За офіційними даними Національної поліції України, щорічно на дорогах України гине не менше 3500 чоловік і травмуються не менше 35 тисяч. Тобто кожен день на дорогах Україна гине понад 9 осіб. За цими показниками аварійності та наслідками дорожньо-транспортних пригод, Україна є одним з лідерів серед європейських країн ".

Також підкреслюється, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ефективність ременів безпеки для порятунку життів становить близько 50% ДТП, результатом яких в разі невикористання ременів стала б смерть водія і пасажирів.

"Рівень користування ременями безпеки в Україні - найнижчий серед всіх країн Європи. Тільки 15% водіїв користуються ременями безпеки за даними дослідження кампанії" За безпечні дороги ", проведеної в 2017 році. Наприклад, у Франції 99% водіїв постійно використовують ремені безпеки, Чехії - 97%, Словенії - 93%, Польщі - 83% ", - говориться в пояснювальній записці.

Зараз штраф за ігнорування ременя безпеки в Україні становить лише 51 грн, тому нардепи пропонують підвищити штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто 850 грн.

Нагадаємо, що за перевезення автомобіля на мотоциклі водію виписали штраф