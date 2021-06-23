Результати дослідження показали, що концепції захисту проти невидимих загроз в салоні були дуже популярні в епоху короновірусу. За них користувачі були готові платити чималі кошти.

Дослідження, проведене Asahi Kasei Europe і Кельнським інститутом маркетингових досліджень Skopos в грудні 2020 року, підтвердило тенденцію - автовласники в усьому світі готові були платити за опції боротьби з хвороботворними мікроорганізмами на поверхнях і в повітрі автомобіля. Було опитано 500 водіїв з Німеччини, США, Китаю і Японії на предмет їх переваг щодо гігієни салонів автомобілів.

Читайте також: Гроші від розмитнення "євроблях" планують спрямувати на боротьбу з коронавірусом

Раніше матеріали поверхонь в першу чергу повинні були бути привабливими для очей і приємними на дотик. Ситуація з панікою навколо коронавірусу значно підвищила вимоги до загальної чистоті і захисту від вірусів. У Німеччині в епоху коронавірусу 64% автовласників надавали великого значення опцій чистоти і оцінювали їх навіть вище, ніж можливості підключення, інтуїтивно зрозумілого управління або персоналізації. Такі ж результати можна спостерігати і на інших ринках, наприклад в Китаї: четверо з п'яти користувачів автомобілів надавали великого значення чистоті.

Зокрема, 75% користувачів в Німеччині вважали, що легко миючися матеріали сидінь важливі при покупці нового автомобіля, а 66% голосували за водо- і бурдо- відштовхуючі поверхні. Користувачі автомобілів в Китаї і США також бачили в цьому великі переваги.

У розпал коронопаніки кожен другий користувач автомобіля в Німеччині волів би отримати при покупці авто противірусні та антибактеріальні матеріали для поверхонь, до яких найчастіше торкаються. Ще вище частка таких людей в Китаї (83%), США (68%) і Японії (62%).

69% користувачів в Німеччині бачили явну перевагу передової системи повітряного фільтра, яка знезаражує повітря, що надходить в автомобіль.

Скільки готові були переплатити?

Кожен третій користувач в Німеччині, який планував купити новий автомобіль, готовий був придбати за доплату гіпотетичний пакет “Захисник” за 1000 євро. Теоретично, туди могли входити антимікробні поверхні; поліпшені повітряні фільтри; очищення повітря за допомогою ультрафіолетових світлодіодів, вбудованих в систему вентиляції; спеціальне просочення сидінь, що блокує проникнення вірусів з тіла людини у внутрішню структуру тканини, і спеціальна система, яка контролює рівень очищення автомобіля між сеансами водіння.

У США кожен другий користувач готовий був заплатити за такий пакет 1000 доларів, а кожен четвертий - 1500 доларів. У Китаї готовність була ще більше: 70% користувачів тут готові платити надбавку в розмірі 5000 юанів (650 євро), кожен третій - навіть 7000 юанів (911 євро), в залежності від статусу / вартості авто.