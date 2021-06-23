Результаты исследования показали, что концепции защиты против невидимых угроз в салоне были очень популярны в эпоху коронавируса. За них пользователи были готовы платить немалые средства.

Исследование, проведенное Asahi Kasei Europe и Кельнским институтом маркетинговых исследований Skopos в декабре 2020 года, подтвердило тенденцию – автовладельцы во всем мире готовы были платить за функции борьбы с болезнетворными микроорганизмами на поверхностях и в воздухе автомобиля. Были опрошены 500 водителей из Германии, США, Китая и Японии на предмет их предпочтений относительно гигиены салонов автомобилей.

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Раньше материалы поверхностей в первую очередь должны были быть привлекательными для глаз и приятными на ощупь. Ситуация с паникой вокруг коронавируса значительно повысила требования к общей чистоте и защите от вирусов. В Германии в эпоху коронавируса 64% автовладельцев придавали большое значение опциям чистоты и оценивали их даже выше, чем возможность подключения интуитивно понятного управления или настройки. Такие же результаты можно наблюдать и на других рынках, например в Китае: четверо из пяти пользователей автомобилей придавали большое значение чистоте.

В частности, 75% пользователей в Германии считали, что легко моющиеся материалы сидений важны при покупке нового автомобиля, а 66% голосовали за водо- и грязеотталкивающие поверхности. Пользователи автомобилей в Китае и США также видели в этом большие преимущества.

В разгар коронапаники каждый второй пользователь автомобиля в Германии предпочел бы получить при покупке авто противовирусные и антибактериальные материалы для поверхностей, к которым чаще всего прикасаются. Еще выше доля таких людей в Китае (83%), США (68%) и Японии (62%).

69% пользователей в Германии видели явное преимущество передовой системы воздушного фильтра, который обеззараживает воздух, поступающий в автомобиль.

Сколько готовы были переплатить?

Каждый третий пользователь в Германии, который планировал купить новый автомобиль, готов был приобрести за доплату гипотетический пакет “Защитник” за 1000 евро. Теоретически, туда могли входить антимикробные поверхности; улучшенные воздушные фильтры; очистка воздуха при помощи ультрафиолетовых светодиодов, встроенных в систему вентиляции; специальная пропитка сидений, которая блокирует проникновение вирусов с тела человека во внутреннюю структуру ткани, и специальная система, которая контролирует уровень очистки автомобиля между сеансами вождения.

В США каждый второй пользователь готов был заплатить за такой пакет 1000 долларов, а каждый четвертый – 1500 долларов. В Китае готовность была еще больше: 70% пользователей здесь готовы платить надбавку в размере 5000 юаней (650 евро), каждый третий – даже 7000 юаней (911 евро), в зависимости от статуса/стоимости авто.