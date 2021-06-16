Кабинет министров предлагает направить в специальный фонд госбюджета 1,4 миллиарда гривен налогов от растаможивания "евроблях".

Средства от растаможивания предлагается направить на "борьбу с COVID-19", а также проведение вакцинации. Законопроект одобрен на заседании правительства 16 июня, которое транслировалось в Youtube, и будет направлен в Верховную Раду.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту, по информации Государственной таможенной службы Украины, после окончания льготного периода налогообложения, в течение 2020 году в Украине ввезено 38,4 тыс. единиц транспортных средств, в т. ч. с нарушением сроков пребывания в таможенных режимах транзита и временного ввоза – 7,5 тыс. транспортных средств.

Доходы специального фонда государственного бюджета Украины на 2021 год предлагается увеличить на 1 миллиард 433 миллиона 750 тысяч грн, в том числе:

акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) с транспортных средств на 1 140,0 млн гривен;

налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров с транспортных средств на 230,0 млн гривен;

поступления от "добровольно" уплаченных физическими лицами средств на 63 миллиона 750 тысяч гривен.



Полученные средства предлагается потратить на бюджетную программу "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Напомним, с 15 июня начала действовать новая льготная формула для растаможивания "евроблях", въехавших на территорию Украины до конца 2020 года. Нормы закона будут применяться до 15 ноября 2021 года.