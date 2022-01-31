Будівництво першої платної дороги планують розпочати вже у 2022 році. Обіцяють, що платна дорога матиме безкоштовну альтернативу.

Проїзд першою платною дорогою в Україні коштуватиме приблизно 8 євроцентів (близько 2,6 грн) за кілометр. Про це розповів перший заступник голови Державного агентства автомобільних доріг України - Укравтодору Андрій Івко в інтерв’ю Forbes Україна.

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Перша концесійна траса з’єднає Краковець (Львівська область) та Рівне, пройшовши через Львів та Броди. "Це буде дорога першої категорії завдовжки приблизно 280 км", – зазначив Івко. Він наголосив, що платна дорога обов’язково матиме й безкоштовну альтернативу.

За його словами, техніко-економічне обґрунтування проекту виконала компанія Автомагістраль-Південь власним коштом у межах меморандуму з Укравтодором. Але вибрати концесіонера (інвестора) можна буде лише після ухвалення законопроекту про концесії. Будівництво планують розпочати вже у 2022 році.