Строительство первой платной дороги планируют начать уже в 2022 году. Обещают, что платная дорога будет иметь бесплатную альтернативу.

Проезд по первой платной дороге в Украине будет стоить примерно 8 евроцентов (около 2,6 грн) за километр. Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины – Укравтодора Андрей Ивко в интервью Forbes Украина.

Читайте также: Платный автобан между Львовом и Мукачево: пока только планы

Первая концессионная трасса соединит Краковец (Львовская область) и Ровно, пройдя через Львов и Броды. "Это будет дорога первой категории длиной примерно 280 км", – отметил Ивко. Он отметил, что платная дорога обязательно будет иметь и бесплатную альтернативу.

По его словам, технико-экономическое обоснование проекта выполнила компания Автомагистраль-Юг за свой счет в рамках меморандума с Укравтодором. Но выбрать концессионера (инвестора) можно будет лишь после принятия законопроекта о концессиях. Строительство планируют начать уже в 2022 году.