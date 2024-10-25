Скільки коштує перша реєстрація розмитненого автомобіля

Ті хто бажає ввезти в Україну вживане авто з розвинених країн змушені їх розмитнювати за досить високим ставками. Після розмитнення потрібно пройти ще низку недешевих бюрократичних процедур. Попри ці перепони українці активно возять авто з європейських країн та з США.

Читайте також: За 2024 рік українці зареєстрували 2 мільйони автомобілів

З початку цього року сервісні центри МВС здійснили понад 2 мільйони реєстраційних операцій, з них авто, вперше зареєстрованих на території України – майже 350 тисяч.

Якщо людина придбала автомобіль за кордоном, в Україні його потрібно розмитнити. Потім отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з органів сертифікації та звернутися до експертної служби МВС для дослідження авто. Після цього з низкою документів звернутися до сервісного центру МВС.

Перед візитом необхідно взяти талон на послугу «реєстрації транспортного засобу, що перебував в експлуатації за кордоном» через онлайн-функціонал Е-запис або в терміналі в приміщенні сервісного центру МВС.

Перелік документів для отримання послуги:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації — договір купівлі-продажу);

реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);

висновок про експертне дослідження транспортного засобу;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника).

При першій реєстрації легкового автомобіля сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Він залежить від вартості легкового транспортного засобу, яка зазначена у митній декларації.

У 2024 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкових транспортних засобів, крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами становить: